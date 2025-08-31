Пиастри запустил фейерверк после победы на Гран-при Нидерландов

Пилот «Макларена » Оскар Пиастри выиграл Гран-при Нидерландов.

После финиша лидер «Формулы-1» по просьбе организаторов гонки в Зандворте нажал специальную кнопку и запустил фейерверк над автодромом.

Пиастри до 34 очков увеличил отрыв от Норриса в чемпионате после схода Ландо

Гран-при Нидерландов-2025. Пиастри выиграл гонку, Ферстаппен – 2-й, Аджар – 3-й, Норрис, Хэмилтон и Леклер сошли