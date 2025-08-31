Пиастри запустил фейерверк после победы на Гран-при Нидерландов
Пилот «Макларена» Оскар Пиастри выиграл Гран-при Нидерландов.
После финиша лидер «Формулы-1» по просьбе организаторов гонки в Зандворте нажал специальную кнопку и запустил фейерверк над автодромом.
Пиастри до 34 очков увеличил отрыв от Норриса в чемпионате после схода Ландо
Гран-при Нидерландов-2025. Пиастри выиграл гонку, Ферстаппен – 2-й, Аджар – 3-й, Норрис, Хэмилтон и Леклер сошли
