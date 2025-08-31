Ландо Норрис: «Мой лучший шанс в этой гонке – хороший старт»

Норрис надеется хорошо стартовать в Зандворте.

Пилот «Макларена » Ландо Норрис считает, что лучший шанс опередить Оскара Пиастри у него появится на старте Гран-при Нидерландов .

«Я думал о том, чтобы просто постараться как можно лучше стартовать. Это мой лучший шанс на этой трассе. И это все, что я могу сделать. Ведь в противном случае меня будет ждать очень сложная гонка. Так что я подготовился и к такому варианту, но все-таки надеюсь на лучшее.

Надеюсь, наш гоночный темп будет лучше, чем у конкурентов, и что мы сможем оторваться. Но лучшая возможность – это старт гонки. Как, впрочем, и бывает в большинстве случаев.

Это не самая простая для обгонов трасса, но я бы не сказал, что обгонять тут невозможно. Но когда речь идет о борьбе с напарником, с которым вы очень близки по скорости, это становится еще сложнее. Учитывая, что я борюсь с напарником, мои возможности несколько ограничены, но посмотрим, что я смогу сделать», – рассказал Норрис.

