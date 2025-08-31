Дэвид Култхард: «Ферстаппен – феномен, он способен выиграть Гран-при Нидерландов, если выйдет в лидеры на первом круге»

Култхард допустил победу «феномена» Ферстаппена в Зандворте.

Бывший пилот «Формулы-1» Дэвид Култхард проанализировал выступление Макса Ферстаппена в квалификации к домашнему Гран-при Нидерландов – гонщик «Ред Булл » показал третье время.

«Макс был в двух с небольшим десятых [от «Макларена »] и быстрейшим в среднем секторе. Мы знаем, что этот парень – феномен», – сказал британец.

Култхард ответил на вопрос о том, способен ли Ферстаппен выиграть гонку:

«Если он каким-то образом выйдет в лидеры на первом круге, то да, ведь тут нужен большой запас по скорости, чтобы совершить обгон – похоже на Монако.

Если он не захватит лидерство, то финиширует третьим».

Поул с отрывом в 0,012 секунды – ответ Пиастри на успехи Норриса. И Ферстаппен ближе, чем казалось

«Оранжевая армия» Ферстаппена появилась не на «Ф-1». А за 40 лет до Макса!