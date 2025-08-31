Дэвид Култхард: «Ферстаппен – феномен, он способен выиграть Гран-при Нидерландов, если выйдет в лидеры на первом круге»
Бывший пилот «Формулы-1» Дэвид Култхард проанализировал выступление Макса Ферстаппена в квалификации к домашнему Гран-при Нидерландов – гонщик «Ред Булл» показал третье время.
«Макс был в двух с небольшим десятых [от «Макларена»] и быстрейшим в среднем секторе. Мы знаем, что этот парень – феномен», – сказал британец.
Култхард ответил на вопрос о том, способен ли Ферстаппен выиграть гонку:
«Если он каким-то образом выйдет в лидеры на первом круге, то да, ведь тут нужен большой запас по скорости, чтобы совершить обгон – похоже на Монако.
Если он не захватит лидерство, то финиширует третьим».
