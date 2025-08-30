Лоран Мекьес: «Отставание от «Макларена» в 0,250 секунды – это лучшее, на что сейчас способен «Ред Булл»

В «Ред Булл» поделились впечатлениями от квалификации в Зандворте.

Руководитель «Ред Булл » подвел итоги квалификации к Гран-при Нидерландов , где Макс Ферстаппен стал 3-м, а Юки Цунода – 12-м.

«Сегодня многие боролись за третье место: мы, «Феррари», «Мерседес», вероятно, в какой-то момент Фернандо [Алонсо]. Мы были среди множества машин, пытавшихся изменить свое положение.

Макс вновь провел потрясающие сессии в квалификации – он выступил очень сильно. Механики отлично постарались. Они многое перепробовали по ходу уик-энда – не секрет, что мы недовольны балансом болида.

Обе стороны боксов вместе с Максом продолжали стараться и в итоге смогли подобрать более подходящие настройки. Думаю, вы понимаете, что отставание от «Макларена» в 0,250 секунды – это лучшее, на что мы сейчас способны», – отметил Мекьес.

