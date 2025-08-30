Юки Цунода: «Ожидал большего. Время круга не соответствует моим ощущениям от пилотажа»

Цунода пришел в недоумение после квалификации в Зандворте .

Пилот «Ред Булл » разочарован 12-м местом в квалификации к Гран-при Нидерландов .

Стоит отметить, что это первый уик-энд, который Цунода проводит на той же спецификации болида, что и его напарник Макс Ферстаппен .

«Я ожидал большего. Честно. Я чувствовал себя уверенно за рулем болида. Я контролировал машину так, как ни на одном из предыдущих Гран-при. Время круга не соответствует моим ощущениям от пилотажа.

Это очень странно. Очень странно. Я не ошибался по ходу круга, старался отыграть каждую миллисекунду в каждом повороте, хорошо работал с инженерами. Я доволен тем, как справился – но мои старания не отразились в квалификационном времени.

Здорово [что у нас с Максом теперь одинаковый болид]. По крайней мере теперь я знаю, где справляюсь и где мне не хватает темпа. В практике я был вполне конкурентоспособен на фоне Макса.

Нужно проверить данные. Результаты квалификации не состыкуются с тем, что я видел до этого», – отметил Цунода .

