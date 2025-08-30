2

Фернандо Алонсо: «Сегодня оказались способны лишь на 10-е место»

Алонсо доволен местом в топ-10 на старте гонки в Зандворте.

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо подвел итоги квалификации к Гран-при Нидерландов, отметив, что в целом остался доволен попаданием в третий сегмент сессии, хоть он и занял там последнее место.

«Если ты финишируешь в топ-10 по итогам квалификации, то уже достигаешь цели, которую перед собой поставил. Хотя досадно, что в третьем сегменте мы оказались на последнем месте среди участников. Ведь десятое место сложно назвать очень хорошей стартовой позицией в гонке.

Но да, сегодня мы оказались способны только на это – значит, такого результата мы и заслуживаем. Ведь отставание от девятого места было довольно большим.

Так что да, нам нужно прибавлять. На гонку у нас будет немного другой выбор оставшихся комплектов шин в сравнении с другими командами. Надеюсь, это нам поможет», – рассказал Алонсо.

Поул с отрывом в 0,012 секунды – ответ Пиастри на успехи Норриса. И Ферстаппен ближе, чем казалось

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Speed Week
logoФормула-1
logoАстон Мартин
Гран-при Нидерландов
logoФернандо Алонсо
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Гран-при Нидерландов-2025. Стартовый порядок. Гонка – в воскресенье в 16:00
1вчера, 20:10
Тото Вольфф: «Скоро состав пилотов «Мерседеса» будет подтвержден»
2вчера, 20:05
Франко Колапинто: «Могли пройти во второй сегмент, но на последнем круге мне не повезло попасть в трафик»
1вчера, 19:04
Бермэн может начать Гран-при Нидерландов с пит-лейн из-за нарушений правил «закрытого парка»
вчера, 19:01
Гран-при Нидерландов-2025. Расписание трансляций
5вчера, 19:00
Пьер Гасли: «Точно не буду против дождя в гонке»
вчера, 18:55
Карлос Сайнс: «Не ожидал, что «Уильямс» настолько чувствителен к работе с шинами. Никогда с подобным не сталкивался»
1вчера, 18:44
Оскар Пиастри: «У «Макларена» в запасе есть вариант с альтернативной стратегией»
вчера, 18:19
Алекс Албон: «Я зол. Мне пришлось ждать две с половиной минуты, прежде чем покинуть пит-лейн»
2вчера, 18:12
Шарль Леклер: «Характеристики «Зандворта» подчеркивают слабые стороны болида «Феррари»
3вчера, 18:00
Ко всем новостям
Последние новости
Шестой этап российской RDS GP пройдет на трассе «Игора Драйв» в конце августа
25 августа, 11:48Фото
Где смотреть Гран-при Нидерландов-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
25 августа, 06:19
В начале августа в России завершился первый федеральный автопробег «Путь»
19 августа, 14:47
В Красноярске завершился шестой этап «Открытого чемпионата РДС» по дрифту
19 августа, 13:01Фото
Этап чемпионата по дрифту RDS Open пройдет в Красноярске 16 и 17 августа
12 августа, 10:27
Тимофей Добровольский одержал первую победу в RDS GP на «Красном кольце»
111 августа, 18:44Фото
Экипаж Вартаняна и Булатова впервые выиграл гонку REC на новом суперкаре «Ауди», став четвертым победителем в сезоне
11 августа, 16:55Фото
REC снова испытает гонщиков на прочность на четвертом этапе серии в Подмосковье
6 августа, 12:21Фото
Этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет в Красноярске 9 и 10 августа, уик-энд RDS Open – 16 и 17 августа
1 августа, 12:05Фото
Экипаж Алешина и Ременяко одержал победу в дождевой гонке «REC 4 часа Игора Драйв» на фестивале GARAGE FEST
28 июля, 14:49Фото