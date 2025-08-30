Фернандо Алонсо: «Сегодня оказались способны лишь на 10-е место»
Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо подвел итоги квалификации к Гран-при Нидерландов, отметив, что в целом остался доволен попаданием в третий сегмент сессии, хоть он и занял там последнее место.
«Если ты финишируешь в топ-10 по итогам квалификации, то уже достигаешь цели, которую перед собой поставил. Хотя досадно, что в третьем сегменте мы оказались на последнем месте среди участников. Ведь десятое место сложно назвать очень хорошей стартовой позицией в гонке.
Но да, сегодня мы оказались способны только на это – значит, такого результата мы и заслуживаем. Ведь отставание от девятого места было довольно большим.
Так что да, нам нужно прибавлять. На гонку у нас будет немного другой выбор оставшихся комплектов шин в сравнении с другими командами. Надеюсь, это нам поможет», – рассказал Алонсо.
