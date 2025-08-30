Андреа Стелла: «Пиастри и Норрис заслуживали поул, но победить мог лишь один»

В «Макларене» высказались о плотнейшей борьбе Пиастри и Норриса.

Руководитель «Макларена » Андреа Стелла отметил разницу в 0,012 секунды между Оскаром Пиастри и Ландо Норрисом в квалификации к Гран-при Нидерландов.

«Они были очень и очень близки друг к другу на протяжении квалификационной сессии. В третьем сегменте их разделили 12 миллисекунд в первой попытке и где-то четыре миллисекунды во второй.

Оба пилота управляют болидом на пределе, и иногда все решают крошечные детали.

Они оба заслуживали поул-позицию сегодня, но победить мог лишь один. Сегодня это Оскар – он молодец», – заявил босс.

Гран-при Нидерландов-2025. Пиастри выиграл квалификацию, Норрис – 2-й, Ферстаппен – 3-й