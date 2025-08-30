  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Оскар Пиастри о поуле: «Все зависело от умения выйти на пик скорости в нужный момент»
3

Оскар Пиастри о поуле: «Все зависело от умения выйти на пик скорости в нужный момент»

Пиастри рад поулу в Зандворте.

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри подвел итоги квалификации к Гран-при Нидерландов, отметив, что был очень доволен поулом, учитывая то, что уик-энд складывался для него не самым простым образом.

«В этой квалификации все зависело от умения выйти на пик скорости в нужный момент. Я весь уик-энд чувствовал себя отлично, была лишь пара поворотов, в которых мне никак не удавалось стать быстрее.

Мне так и не удалось стать быстрее в этих поворотах, но смог улучшить время на других участках. И я очень доволен итоговым результатом. Особенно учитывая то, что уик-энд складывался непросто.

Что касается гонки, то мы с Ландо оба всегда стремимся победить друг друга. Есть несколько переменных, которые могут повлиять на ситуацию, так что посмотрим, что будет завтра», – рассказал Пиастри.

«Кадиллак» взял двух списанных ветеранов – их представил Киану Ривз. Зачем они дебютанту «Ф-1»?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
logoМакларен
Гран-при Нидерландов
logoФормула-1
logoОскар Пиастри
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Гран-при Нидерландов-2025. Стартовый порядок. Гонка – в воскресенье в 16:00
1вчера, 20:10
Тото Вольфф: «Скоро состав пилотов «Мерседеса» будет подтвержден»
2вчера, 20:05
Франко Колапинто: «Могли пройти во второй сегмент, но на последнем круге мне не повезло попасть в трафик»
1вчера, 19:04
Бермэн может начать Гран-при Нидерландов с пит-лейн из-за нарушений правил «закрытого парка»
вчера, 19:01
Гран-при Нидерландов-2025. Расписание трансляций
5вчера, 19:00
Пьер Гасли: «Точно не буду против дождя в гонке»
вчера, 18:55
Карлос Сайнс: «Не ожидал, что «Уильямс» настолько чувствителен к работе с шинами. Никогда с подобным не сталкивался»
1вчера, 18:44
Оскар Пиастри: «У «Макларена» в запасе есть вариант с альтернативной стратегией»
вчера, 18:19
Алекс Албон: «Я зол. Мне пришлось ждать две с половиной минуты, прежде чем покинуть пит-лейн»
2вчера, 18:12
Шарль Леклер: «Характеристики «Зандворта» подчеркивают слабые стороны болида «Феррари»
3вчера, 18:00
Ко всем новостям
Последние новости
Шестой этап российской RDS GP пройдет на трассе «Игора Драйв» в конце августа
25 августа, 11:48Фото
Где смотреть Гран-при Нидерландов-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
25 августа, 06:19
В начале августа в России завершился первый федеральный автопробег «Путь»
19 августа, 14:47
В Красноярске завершился шестой этап «Открытого чемпионата РДС» по дрифту
19 августа, 13:01Фото
Этап чемпионата по дрифту RDS Open пройдет в Красноярске 16 и 17 августа
12 августа, 10:27
Тимофей Добровольский одержал первую победу в RDS GP на «Красном кольце»
111 августа, 18:44Фото
Экипаж Вартаняна и Булатова впервые выиграл гонку REC на новом суперкаре «Ауди», став четвертым победителем в сезоне
11 августа, 16:55Фото
REC снова испытает гонщиков на прочность на четвертом этапе серии в Подмосковье
6 августа, 12:21Фото
Этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет в Красноярске 9 и 10 августа, уик-энд RDS Open – 16 и 17 августа
1 августа, 12:05Фото
Экипаж Алешина и Ременяко одержал победу в дождевой гонке «REC 4 часа Игора Драйв» на фестивале GARAGE FEST
28 июля, 14:49Фото