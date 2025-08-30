Оскар Пиастри о поуле: «Все зависело от умения выйти на пик скорости в нужный момент»

Пиастри рад поулу в Зандворте.

Пилот «Макларена » Оскар Пиастри подвел итоги квалификации к Гран-при Нидерландов , отметив, что был очень доволен поулом, учитывая то, что уик-энд складывался для него не самым простым образом.

«В этой квалификации все зависело от умения выйти на пик скорости в нужный момент. Я весь уик-энд чувствовал себя отлично, была лишь пара поворотов, в которых мне никак не удавалось стать быстрее.

Мне так и не удалось стать быстрее в этих поворотах, но смог улучшить время на других участках. И я очень доволен итоговым результатом. Особенно учитывая то, что уик-энд складывался непросто.

Что касается гонки, то мы с Ландо оба всегда стремимся победить друг друга. Есть несколько переменных, которые могут повлиять на ситуацию, так что посмотрим, что будет завтра», – рассказал Пиастри.

