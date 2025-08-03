«Макларен» выиграл 200 Гран-при – больше лишь у «Феррари»

Победа Ландо Норриса на Гран-при Венгрии стала для «Макларена » 11-й в 14 гонках сезона-2025 и 200-й в «Формуле-1».

Британский коллектив вторым в истории достиг данной отметки. Рекордсменом по победам остается «Феррари » (248), в топ-5 входят «Мерседес » (130), «Ред Булл » (124) и «Уильямс » (114).

