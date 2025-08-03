«Макларен» выиграл 200 Гран-при – больше лишь у «Феррари»
Победа Ландо Норриса на Гран-при Венгрии стала для «Макларена» 11-й в 14 гонках сезона-2025 и 200-й в «Формуле-1».
Британский коллектив вторым в истории достиг данной отметки. Рекордсменом по победам остается «Феррари» (248), в топ-5 входят «Мерседес» (130), «Ред Булл» (124) и «Уильямс» (114).
Норрис до 9 очков сократил отставание от Пиастри после победы в Венгрии
Что случилось на Гран-при Венгрии: «Макларены» рубились до финиша, Леклер отвалился из топ-3
