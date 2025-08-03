  • Спортс
  Формула-2. Венгрия. Форнароли выиграл 2-ю гонку, Станек – 2-й, Кроуфорд – 3-й, Линдблад – 6-й
Формула-2. Венгрия. Форнароли выиграл 2-ю гонку, Станек – 2-й, Кроуфорд – 3-й, Линдблад – 6-й

Лидер сезона и гонщик «Инвикты» Леонардо Форнароли выиграл главный заезд «Формулы-2» в Венгрии, несмотря на пятисекундный штраф.

Обладатель поула Роман Станек финишировал вторым и принес команде дубль, третьим стал Джек Кроуфорд из «ДАМС».

Следом расположились другие претенденты на титул: пилот «Хайтека» Люк Браунинг занял четвертое место, представитель «МП Моторспорт» Рихард Версхор – пятое, Арвид Линдблад из «Кампоса» – шестое.

Успех позволил Форнароли укрепить преимущество в чемпионате: на счету Лео 154 очка, Кроуфорд набрал 137, Версхор – 135, Браунинг – 125, лидер «Родена» Алекс Данн – 124. Линдблад занимает седьмую строчку (92 балла).

Формула-2. Венгрия. Станек выиграл квалификацию, лидер сезона Форнароли – 2-й, Кроуфорд – 3-й, Линдблад – 8-й

