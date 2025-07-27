Гран-при Бельгии-2025. Расписание трансляций
Спортс’’ представляет календарь Гран-при Бельгии.
В рамках 13-го этапа сезона-2025 «Формулы-1» также пройдут заезды «Формулы-2» и «Формулы-3».
Спа-Франкоршам, Спа
25-27 июля 2025 года
Расписание трансляций
Пятница
Практика: 13:30 ☁️
Квалификация к спринту: 17:30 ☁️
Суббота
Спринт: 13:00 ☁️
Квалификация: 17:00 ☁️
Воскресенье
Гонка: 16:00 🌧️
Расписание заездов «Ф-2» и «Ф-3»
Пятница
Практика «Ф-2»: 11:10
Практика «Ф-3»: 15:00
Квалификация «Ф-2»: 15:55
Квалификация «Ф-3»: 20:10
Суббота
1-я гонка «Ф-3»: 10:15
1-я гонка «Ф-2»: 14:45
Воскресенье
2-я гонка «Ф-3»: 9:30
2-я гонка «Ф-2»: 11:00
время московское
Опубликовал: Михаил Ширяев
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