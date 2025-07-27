Гран-при Бельгии-2025. Расписание трансляций

Спортс’’ представляет календарь Гран-при Бельгии.

В рамках 13-го этапа сезона-2025 «Формулы-1» также пройдут заезды «Формулы-2» и «Формулы-3».

Гран-при Бельгии

Спа-Франкоршам, Спа

25-27 июля 2025 года

Расписание трансляций

Пятница

Практика: 13:30 ☁️

Квалификация к спринту: 17:30 ☁️

Суббота

Спринт: 13:00 ☁️

Квалификация: 17:00 ☁️

Воскресенье

Гонка: 16:00 🌧️

Расписание заездов «Ф-2» и «Ф-3»

Пятница

Практика «Ф-2»: 11:10

Практика «Ф-3»: 15:00

Квалификация «Ф-2»: 15:55

Квалификация «Ф-3»: 20:10

Суббота

1-я гонка «Ф-3»: 10:15

1-я гонка «Ф-2»: 14:45

Воскресенье

2-я гонка «Ф-3»: 9:30

2-я гонка «Ф-2»: 11:00

время московское