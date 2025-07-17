Алонсо – главный нереализованный талант современной «Ф-1» по версии PlanetF1, Райкконен – 2-й, Хюлькенберг – 5-й
Издание PlanetF1 поделилось рейтингом «нереализованных талантов» современной «Формулы-1».
Журналисты уточнили, что не стремятся принизить достижения гонщиков, однако указывают на то, что спортсмены могли достичь куда больших высот.
Первую строчку занял двукратный чемпион «Формулы-1» Фернандо Алонсо, выступающий за «Астон Мартин», вторым стал последний обладатель титула в составе «Феррари» Кими Райкконен, пятую строчку занял пилот «Заубера» Нико Хюлькенберг.
Топ-5 нереализованных талантов современной «Формулы-1» (PlanetF1)
1. Фернандо Алонсо
2. Кими Райкконен
5. Нико Хюлькенберг
Фернандо Алонсо: «Я дважды был чемпионом «Ф-1», дважды выигрывал в Ле-Мане, был чемпионом WEC. Если я невезучий, кто тогда другие 17-18 пилотов»
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