Алонсо – главный нереализованный талант современной «Ф-1» по версии PlanetF1, Райкконен – 2-й, Хюлькенберг – 5-й

Алонсо назвали пилотом с наибольшим разрывом между способностями и достижениями.

Издание PlanetF1 поделилось рейтингом «нереализованных талантов» современной «Формулы-1».

Журналисты уточнили, что не стремятся принизить достижения гонщиков, однако указывают на то, что спортсмены могли достичь куда больших высот.

Первую строчку занял двукратный чемпион «Формулы-1» Фернандо Алонсо, выступающий за «Астон Мартин », вторым стал последний обладатель титула в составе «Феррари» Кими Райкконен , пятую строчку занял пилот «Заубера » Нико Хюлькенберг.

Топ-5 нереализованных талантов современной «Формулы-1» (PlanetF1)

1. Фернандо Алонсо

2. Кими Райкконен

3. Джанкарло Физикелла

4. Даниэль Риккардо

5. Нико Хюлькенберг

Фернандо Алонсо: «Я дважды был чемпионом «Ф-1», дважды выигрывал в Ле-Мане, был чемпионом WEC. Если я невезучий, кто тогда другие 17-18 пилотов»

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