Кристиан Хорнер о поуле Ферстаппена: «Потрясающий круг в исполнении Макса, но это также заслуга команды»

Ферстаппен взял поул в Сильверстоуне благодаря команде, считает Хорнер.

Руководитель «Ред Булл » прокомментировал поул Макса Ферстаппена в квалификации к Гран-при Великобритании.

«Потрясающий круг в исполнении Макса, но это также заслуга команды. Мы работали над улучшениями и оптимизацией болида и к квалификации смогли дать ему хорошую машину. И он принес на ней результат. Могучий круг. Он взял поул – который получился очень особенным.

Мы добавили машине скорости и улучшили баланс. Макс смог добиться хорошего результата, с чем он всегда справляется.

Гоночный темп кажется вполне приличным. Мы используем слабо загруженное [заднее] антикрыло. Вы можете заметить, что мы быстры на прямых и собираем время на круге иначе по сравнению с другими.

Хорошо это или плохо для завтрашней гонки, кто знает? Посмотрим», – сказал Хорнер .

Гран-при Великобритании-2025. Ферстаппен выиграл квалификацию, Пиастри – 2-й, Норрис – 3-й

