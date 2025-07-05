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Кристиан Хорнер о поуле Ферстаппена: «Потрясающий круг в исполнении Макса, но это также заслуга команды»

Ферстаппен взял поул в Сильверстоуне благодаря команде, считает Хорнер.

Руководитель «Ред Булл» прокомментировал поул Макса Ферстаппена в квалификации к Гран-при Великобритании.

«Потрясающий круг в исполнении Макса, но это также заслуга команды. Мы работали над улучшениями и оптимизацией болида и к квалификации смогли дать ему хорошую машину. И он принес на ней результат. Могучий круг. Он взял поул – который получился очень особенным.

Мы добавили машине скорости и улучшили баланс. Макс смог добиться хорошего результата, с чем он всегда справляется.

Гоночный темп кажется вполне приличным. Мы используем слабо загруженное [заднее] антикрыло. Вы можете заметить, что мы быстры на прямых и собираем время на круге иначе по сравнению с другими.

Хорошо это или плохо для завтрашней гонки, кто знает? Посмотрим», – сказал Хорнер.

Гран-при Великобритании-2025. Ферстаппен выиграл квалификацию, Пиастри – 2-й, Норрис – 3-й
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Sky Sports
logoКристиан Хорнер
Гран-при Великобритании
logoФормула-1
logoМакс Ферстаппен
logoРед Булл
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