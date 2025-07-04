Гельмут Марко о результатах 1-й практики: «В настройки болида явно закралась какая-то ошибка»

«Ред Булл» предстоит найти оптимальные настройки болида.

Советник «Ред Булл » Гельмут Марко подвел итоги первой практики перед Гран-при Великобритании , отметив, что команда допустила ошибку с настройками болида, которую предстоит исправить во второй сессии.

«У нас были проблемы и с недостаточной, и с избыточной поворачиваемостью, поведение машины менялось от поворота к повороту. Так что в настройки болида явно закралась какая-то ошибка, потому что разница была очень большой. И на длинной, и на короткой дистанции. Так что нам нужно будет разобраться в том, что пошло не так.

С таким уровнем выступлений мы не сможем претендовать на место на подиуме. И нам нужно вернуть машину на ее место. Мы внесли в настройки изменения, но с ними явно что-то не так», – рассказал Марко.