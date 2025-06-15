Оскар Пиастри о 3-м месте в квалификации: «В этом году оно воспринимается несколько иначе»
Пиастри доволен итогами квалификации в Монреале .
Пилот «Макларена» прокомментировал третье место в квалификации к Гран-при Канады.
«Учитывая то, как прошла практика, я вполне доволен своим результатом. Хороший поворот событий.
Для нас оставалось под вопросом: хотим ли мы использовать в третьем сегменте «медиум» или «софт»? Мы выбрали «софт», потому что испытывали много проблем [с «медиумом»] и хотели, чтобы все прошло стабильно.
Я вполне доволен третьим местом – которое в этом году воспринимается несколько иначе, но я принимаю этот результат», – сказал Пиастри.
Гран-при Канады-2025. Квалификация. Расселл выиграл поул, Ферстаппен – 2-й, Пиастри – 3-й
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Sky Sports
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