Оскар Пиастри о 3-м месте в квалификации: «В этом году оно воспринимается несколько иначе»

Пиастри доволен итогами квалификации в Монреале .

Пилот «Макларена » прокомментировал третье место в квалификации к Гран-при Канады.

«Учитывая то, как прошла практика, я вполне доволен своим результатом. Хороший поворот событий.

Для нас оставалось под вопросом: хотим ли мы использовать в третьем сегменте «медиум» или «софт»? Мы выбрали «софт», потому что испытывали много проблем [с «медиумом»] и хотели, чтобы все прошло стабильно.

Я вполне доволен третьим местом – которое в этом году воспринимается несколько иначе, но я принимаю этот результат», – сказал Пиастри.

Гран-при Канады-2025. Квалификация. Расселл выиграл поул, Ферстаппен – 2-й, Пиастри – 3-й

