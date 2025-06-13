Андреа Кими Антонелли: «Формула-1» похожа на водоем с акулами. Если ты не даешь результат – тебя съедят»

Антонелли сравнил «Формулу-1» с водоемом с акулами.

Пилот «Мерседеса » Андреа Кими Антонелли рассказал, что последний отрезок из трех Гран-при подряд дался ему непросто, и что ему очень помогает то, что отец часто ездит с ним на гонки и старается его поддерживать.

«Отец всегда был для меня настоящей опорой. Он всегда был рядом, учил меня всему с самого детства, еще с занятий картингом. И для меня очень важно иметь рядом кого-то вроде него вместе со мной на трассе, особенно в мой первый сезон в «Формуле-1». Ведь это совершенно новый для меня мир, напряженный и трудный.

У меня было три действительно трудных уик-энда, и я должен признать, что психологически это далось непросто.

Потому что «Формула-1 » похожа на водоем с акулами. И если ты не даешь результат – тебя съедят. Так что очень важно быть в оптимальной форме. Так что когда отец рядом, это помогает мне сохранять концентрацию.

Мы с ним обсуждаем все. Вместе смотрим онборды, а потом пересматриваем повторы гонок прошлых лет. Стараемся все проанализировать, чтобы я мог прибавить к следующей сессии», – рассказал Антонелли.

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