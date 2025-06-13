Фернандо Алонсо: «Порой меня удивляют те вещи, которые некоторые команды называют трудностями»

Алонсо высказался о текущем положении «Астон Мартин».

Пилот «Астон Мартин » Фернандо Алонсо рассказал, что команда продолжит вести борьбу за максимально возможные результаты, но при этом не может позволить себе крупные вложения в обновление болида.

По словам Фернандо, его порой забавляют вещи, которые другие команды называют трудностями, если сравнить ситуацию.

«Мы не можем уделять слишком много внимания решению текущих проблем с машиной, потому что команде нужно думать о будущем, готовиться к сезону-2026 и так далее. Но хотя сейчас уже и может быть слишком поздно, мы все равно постараемся лучше провести вторую половину сезона.

И это тяжело – тяжелее, чем некоторым нашим конкурентам. Они могут быть недовольны тем, что в этом сезоне попали на подиум «всего лишь» 3-4 раза и не смогли выиграть гонку. Мы же порой боремся за то, чтобы вообще выйти из первого сегмента квалификации. Так что порой меня удивляют те вещи, которые некоторые команды называют трудностями.

Но мы остаемся едины и собраны, мы стараемся не терять мотивацию, стараемся бороться за очки на каждом Гран-при , стараемся как можно лучше делать свою работу. И я думаю, что пока у нас это получается. Не думаю, что в этом году был уик-энд, в котором мы бы выступили ниже ожидаемого или были недостаточно мотивированы», – рассказал Алонсо.

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