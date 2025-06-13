  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Фернандо Алонсо: «Порой меня удивляют те вещи, которые некоторые команды называют трудностями»
3

Фернандо Алонсо: «Порой меня удивляют те вещи, которые некоторые команды называют трудностями»

Алонсо высказался о текущем положении «Астон Мартин».

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо рассказал, что команда продолжит вести борьбу за максимально возможные результаты, но при этом не может позволить себе крупные вложения в обновление болида.

По словам Фернандо, его порой забавляют вещи, которые другие команды называют трудностями, если сравнить ситуацию.

«Мы не можем уделять слишком много внимания решению текущих проблем с машиной, потому что команде нужно думать о будущем, готовиться к сезону-2026 и так далее. Но хотя сейчас уже и может быть слишком поздно, мы все равно постараемся лучше провести вторую половину сезона.

И это тяжело – тяжелее, чем некоторым нашим конкурентам. Они могут быть недовольны тем, что в этом сезоне попали на подиум «всего лишь» 3-4 раза и не смогли выиграть гонку. Мы же порой боремся за то, чтобы вообще выйти из первого сегмента квалификации. Так что порой меня удивляют те вещи, которые некоторые команды называют трудностями.

Но мы остаемся едины и собраны, мы стараемся не терять мотивацию, стараемся бороться за очки на каждом Гран-при, стараемся как можно лучше делать свою работу. И я думаю, что пока у нас это получается. Не думаю, что в этом году был уик-энд, в котором мы бы выступили ниже ожидаемого или были недостаточно мотивированы», – рассказал Алонсо.

Как дела у всех гонщиков «Ф-1» после трети сезона? Суперкоротко!

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: motorsport.com
logoФормула-1
Гран-при Канады
logoФернандо Алонсо
logoАстон Мартин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Ланс Стролл: «Я был сильно расстроен – причиной было состояние моего запястья в последних гонках»
сегодня, 10:38
Льюис Хэмилтон: «У нас с Леклером были проблемы с болидами, которые сдерживали нас примерно с середины гонки в Испании»
3сегодня, 10:21
Шарль Леклер: «Должны понять, что за решение нашли в «Макларене»
сегодня, 10:10
Ландо Норрис назвал «неизбежной» агрессивную борьбу с Пиастри: «Вопрос лишь в том, когда это случится»
4сегодня, 09:59
Джордж Расселл о столкновении с Ферстаппеном: «Так получилось, что мне скорее стоит сказать Максу спасибо»
1сегодня, 09:49
Оскар Пиастри: «Пять побед в девяти гонках – это больше, чем я ожидал, даже за рулем конкурентоспособной машины»
11сегодня, 09:36
Ландо Норрис о возможной дисквалификации Ферстаппена: «Скорее Макс станет бороться активнее»
1сегодня, 09:31
Льюис Хэмилтон: «Мне нравится работать с Вассером. Он – главная причина, по которой я получил возможность оказаться в «Феррари»
1сегодня, 09:20
Макс Ферстаппен: «Даже не думаю о борьбе с «Маклареном» в Канаде, будет тяжело сразиться за подиум с «Феррари» и «Мерседесом»
3сегодня, 09:16
Шарль Леклер: «Понятия не имею, откуда взялись слухи о моем уходе. Лучше я буду все это игнорировать»
1сегодня, 09:07
Ко всем новостям
Последние новости
Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» будет показывать соревнования Российской Дрифт Серии
11 июня, 15:45
Третий этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет на классической версии «Нижегородского кольца» 14-15 июня
9 июня, 11:05Фото
7 и 8 июня на автодроме «Игора Драйв» прошел фестиваль «Мото Драйв 2025»
9 июня, 10:15Фото
Где смотреть Гран-при Канады-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
9 июня, 06:15
Тимофей Добровольский и Георгий Бибаев – победители третьего этапа чемпионата по дрифту RDS Open
2 июня, 10:20Фото
31 мая и 1 июня автодром Moscow Raceway впервые примет чемпионат по дрифту RDS Open
27 мая, 10:55Фото
24 мая на автодроме Moscow Raceway прошел первый этап Российской серии гонок на выносливость (REC) 2025 – Гран-при Авто Mail
26 мая, 12:26Фото
Антон Козлов одержал на «Игора Драйв» вторую в карьере победу в RDS GP
326 мая, 12:03Фото
Где смотреть Гран-при Испании-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
26 мая, 06:20
Новинки российской гоночной техники покажут 24 мая на первом этапе Российской серии гонок на выносливость (REC) 2025 – Гран-при Авто Mail
20 мая, 11:45Фото