«Астон Мартин» официально подтвердил участие Стролла на Гран-при Канады

Стролл выступит на Гран-при Канады.

Команда «Астон Мартин » официально объявила, что Ланс Стролл выступит на предстоящем Гран-при Канады .

Стролл снялся с Гран-при Испании , сославшись на сильную боль в руке. Как стало известно позже, гонщик часто испытывал боли в руке и запястье – это последствия травмы, полученной в 2023 году.

На прошлой неделе Стролл перенес операцию, но успел восстановиться, так что «Астон Мартин» не придется искать замену канадскому пилоту для выступления на этапе в Монреале.

В заявлении также отмечается, что Стролл успел провести частные тесты на «Поль-Рикаре» за рулем болида прошлых лет и проехал несколько кругов, не испытывая дискомфорта.

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