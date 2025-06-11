«Астон Мартин» официально подтвердил участие Стролла на Гран-при Канады
Стролл выступит на Гран-при Канады.
Команда «Астон Мартин» официально объявила, что Ланс Стролл выступит на предстоящем Гран-при Канады.
Стролл снялся с Гран-при Испании, сославшись на сильную боль в руке. Как стало известно позже, гонщик часто испытывал боли в руке и запястье – это последствия травмы, полученной в 2023 году.
На прошлой неделе Стролл перенес операцию, но успел восстановиться, так что «Астон Мартин» не придется искать замену канадскому пилоту для выступления на этапе в Монреале.
В заявлении также отмечается, что Стролл успел провести частные тесты на «Поль-Рикаре» за рулем болида прошлых лет и проехал несколько кругов, не испытывая дискомфорта.
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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
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