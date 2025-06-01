Джордж Расселл о столкновении с Ферстаппеном: «Он просто врезался в меня. Макс так гоняется»

Расселл высказался о контакте с Ферстаппеном в Испании.

Пилот «Мерседеса » прокомментировал столкновение с Максом Ферстаппеном на Гран-при Испании, где британец финишировал четвертым.

За контакт гонщик «Ред Булл» получил 10-секундный штраф.

«Он просто врезался в меня. Я не знаю, почему и о чем он думал в тот момент. В конце концов я рад, что смог продолжить гонку, несмотря на повреждения. В итоге этот инцидент сказался на нем гораздо сильнее, чем на мне.

Макс так гоняется. Он был четвертым, я был пятым. Я финишировал четвертым, он завершил гонку десятым. Я доволен тем, что мне удалось финишировать. Не совсем уверен насчет того, о чем он думал – потому что его действия стоили ему и его команде множества очков. Так что мне незачем с ним что-либо обсуждать», – сказал Расселл .

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