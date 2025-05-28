Гельмут Марко о проблеме с обгонами на Гран-при Монако: «Даже если уменьшить болиды по размеру, это ничего не изменит»

Марко высказался о проблемах трассы в Монако.

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко считает, что у проблемы с отсутствием обгонов на Гран-при Монако не существует решения.

«Правило двух пит-стопов в Монако вообще ничего не изменило. По крайней мере, в отсутствии машины безопасности.

Гонка получилась невероятно скучной, среднюю группу пелотона тормозили еще сильнее, чем в прошлом году. Обгонять на этой трассе попросту невозможно, даже если ты на 5 секунд быстрее соперника.

И даже уменьшить болиды по размеру, это ничего не изменит. Болиды «Формулы-2» заметно меньше болидов «Ф-1», и тем не менее у них возникают точно такие же проблемы с обгонами.

«Ред Булл » надеется отыграться на Гран-при Испании. Квалификация на этапе в Барселоне тоже очень важна, потому что обгонять на этой трассе тоже может быть непросто», – рассказал Марко.

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