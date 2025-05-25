Шарль Леклер: «Не думаю, что когда-нибудь буду участвовать в «Инди-500». Это другой уровень безумия»

Леклер не планирует участвовать в «Инди-500».

Пилот «Феррари » Шарль Леклер рассказал, что вряд ли будет участвовать в гонке «500 миль Индианаполиса». В качестве альтернативы «Ф-1» Леклер назвал желание выступить в гонке «24 часа Ле-Мана» вместе с братом Артуром .

«Это безумная гонка. Мы как раз недавно обсуждали ее с Оскаром Пиастри. Не думаю, что когда-нибудь буду участвовать в «Инди-500». Это другой уровень безумия.

Я счастлив в «Формуле-1». Я люблю «Ф-1» и в первую очередь сосредоточен на выступлениях здесь. Ну а затем, по окончании карьеры в «Ф-1», я бы хотел сделать еще одну вещь – выступить в гонке «24 часа Ле-Мана» вместе с братом. Вот эти вещи я бы действительно хотел сделать.

Что касается «Инди-500» – то я не уверен. Но я с большим уважением отношусь к ребятам, которые выступают в «Индикаре », – рассказал Леклер.

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