Фернандо Алонсо об итогах квалификации в Монако: «Завтрашний топ-10 будет отличаться от сегодняшнего»

Алонсо считает, что в Монако будет яркая гонка.

Пилот «Астон Мартин » прокомментировал квалификацию к Гран-при Монако, где стал седьмым – но благодаря штрафу Льюиса Хэмилтона поднялся на шестую строчку.

«У нас нет полной уверенности в темпе машины. Третья практика прошла не лучшим образом и сбила нас с импульса, который мы обрели вчера во второй тренировке – которой я был доволен. Сегодня мы сделали шаг назад, и я отправлялся на перегонки со временем, пребывая в больших сомнениях.

Но когда начались второй и третий сегмент, я смог выжать чуть больше скорости. Думаю, когда ты борешься за титул или не нуждаешься в очках, чтобы сохранить позицию, то не переживаешь, скажем так, о том, сойдешь ли ты, или врежешься в стену, или что-то в этом духе», – сказал Алонсо .

Фернандо также поделился мнением о завтрашней гонке, в которой будет два обязательных пит-стопа:

«Все будут играть с тактикой – те, кто стартуют в первой десятке, могут все потерять, а те, кто начнет гонку вне топ-10, могут только выиграть, ведь иначе у них не будет очков.

Я бы предпочел старый формат в Монако, учитывая, что я пробился в третий сегмент, но ничего не изменить. Надеюсь, завтра мы хорошо справимся и сможем отыграть пару позиций. Думаю, завтрашний топ-10 будет отличаться от сегодняшнего – хотя мне и жаль говорить такое».

Гран-при Монако-2025. Квалификация. Норрис выиграл поул, Леклер – 2-й, Пиастри – 3-й

