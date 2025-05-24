Гельмут Марко: «Ферстаппену не хватило сцепления с трассой в решающий момент»

Марко объяснил неудачу Ферстаппена в Монте-Карло.

Пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен завершил на пятом месте квалификацию к Гран-при Монако . Советник команды Гельмут Марко проанализировал результат чемпиона.

«Нам просто не хватило сцепления с трассой в решающий момент. Болид начинал скользить все сильнее и сильнее, особенно в последнем секторе», – заявил в эфире немецкого Sky Марко, который ожидал как минимум третью позицию от нидерландца.

Но в итоге времена «Макларена» и «Феррари» «оказались недостижимыми», добавил Гельмут.

Марко также высказался о возможном штрафе пилота «Феррари » Льюиса Хэмилтона за блокировку:

«Если мы отыграем позицию таким образом, это будет нормально. Но у нас просто не было скорости».

Норрис вырвал поул Монако у Леклера. Ферстаппен – едва в топ-5, у «Мерседеса» – авария и поломка