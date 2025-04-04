Дуэн разбил болид и вызвал красные флаги во 2-й практике в Японии

Пилот «Альпин» Джек Дуэн врезался в барьеры на первых минутах второй сессии свободных заездов перед Гран-при Японии .

Инцидент произошел в скоростном первом повороте после разворота. Машина получила обширные повреждения, одно из колес полностью отсоединилось от болида. Гонщик сообщил, что сам не пострадал.

Сессию остановили красными флагами.

Новичок «Ф-1» впервые сел за руль в рамках уик-энда. Первую тренировку провел резервный пилот «Альпин » Ре Хиракава.

Считается, что Дуэна может заменить другой запасной – Франко Колапинто – по ходу сезона-2025.

Колапинто близок к переходу на место Дуэна до европейских Гран-при на фоне слухов о «Рейсинг Буллз» (ESPN)

Ральф Шумахер: «Дни Дуэна в «Альпин» сочтены»