Кристиан Хорнер: «Сердце разрывалось от того, как подавлен Аджар. Изак здорово выступал, впереди много радостных дней»

Хорнер поддержал Аджара после аварии на прогревочном круге.

Руководитель «Ред Булл » Кристиан Хорнер сообщил, что понимает разочарование пилота «Рейсинг Буллз » Изака Аджара, который разбил болид перед стартом дебютного Гран-при Австралии .

«Сердце разрывалось от того, как он подавлен. Это все-таки его первый Гран-при.

На мой взгляд, когда он проанализирует уик-энд, то сделает много позитивных выводов. Он очень здорово выступал в практиках и квалификации. Забываешь, что эти ребята – фактически еще дети.

Конечно, это сильные эмоции, но, думаю, когда он отойдет, то увидит массу позитивных моментов, которые можно извлечь из уик-энда. Впереди у него много радостных дней», – сказал британец.

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