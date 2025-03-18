Кристиан Хорнер: «Сердце разрывалось от того, как подавлен Аджар. Изак здорово выступал, впереди много радостных дней»
Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер сообщил, что понимает разочарование пилота «Рейсинг Буллз» Изака Аджара, который разбил болид перед стартом дебютного Гран-при Австралии.
«Сердце разрывалось от того, как он подавлен. Это все-таки его первый Гран-при.
На мой взгляд, когда он проанализирует уик-энд, то сделает много позитивных выводов. Он очень здорово выступал в практиках и квалификации. Забываешь, что эти ребята – фактически еще дети.
Конечно, это сильные эмоции, но, думаю, когда он отойдет, то увидит массу позитивных моментов, которые можно извлечь из уик-энда. Впереди у него много радостных дней», – сказал британец.
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