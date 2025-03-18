  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Кристиан Хорнер: «Сердце разрывалось от того, как подавлен Аджар. Изак здорово выступал, впереди много радостных дней»
16

Кристиан Хорнер: «Сердце разрывалось от того, как подавлен Аджар. Изак здорово выступал, впереди много радостных дней»

Хорнер поддержал Аджара после аварии на прогревочном круге.

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер сообщил, что понимает разочарование пилота «Рейсинг Буллз» Изака Аджара, который разбил болид перед стартом дебютного Гран-при Австралии.

«Сердце разрывалось от того, как он подавлен. Это все-таки его первый Гран-при.

На мой взгляд, когда он проанализирует уик-энд, то сделает много позитивных выводов. Он очень здорово выступал в практиках и квалификации. Забываешь, что эти ребята – фактически еще дети.

Конечно, это сильные эмоции, но, думаю, когда он отойдет, то увидит массу позитивных моментов, которые можно извлечь из уик-энда. Впереди у него много радостных дней», – сказал британец.

Гельмут Марко об Аджаре: «Слезливое шоу. Стыдно»

Провал «суперталанта» в «Ф-1»: разбил болид до старта и разрыдался. Утешал даже отец Хэмилтона!

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: RacingNews365
logoИзак Аджар
logoРейсинг Буллз
logoКристиан Хорнер
logoФормула-1
Гран-при Австралии
logoРед Булл
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Эдди Джордан умер в возрасте 76 лет. Экс-владелец команды «Ф-1» лечился от рака
26 минут назад
Изак Аджар о критике Марко за слезы: «Я сам посчитал это стыдным»
140 минут назад
Джордж Расселл: «Болид «Макларена» должен выиграть все гонки, отрыв больше, чем у «Ред Булл» когда-либо был – больше 0,3-0,4 секунды»
9сегодня, 07:47
Гран-при Китая-2025. Расписание трансляций
4сегодня, 07:30
Ландо Норрис о «мини-DRS»: «Макларену» не нужно ничего менять из-за новой директивы»
3сегодня, 06:55
«Браун пытается ворошить дерьмо». Йос Ферстаппен о предполагаемом переходе Макса в «Мерседес»
5сегодня, 06:34
В «Ф-1» обсуждают продление моторного регламента на 2 года и переход на V10 в 2028-м (AMuS)
12сегодня, 06:16
«Каждый должен иметь возможность выражать эмоции по-своему». Ральф Шумахер выступил в защиту Аджара
19вчера, 17:37
Тото Вольфф о положении «Мерседеса»: «Не можем просто забыть про этот сезон и пустить все ресурсы на подготовку к 2026 году»
1вчера, 16:03
Карлос Сайнс: «Сделаю все, чтобы как можно раньше заработать первые очки за «Уильямс»
2вчера, 14:46
Ко всем новостям
Последние новости
Гарик Сукачев выступит на GARAGE FEST Игора Драйв 2025
117 марта, 12:40Фото
Где смотреть Гран-при Китая-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
17 марта, 08:38
Брэд Питт участвует в гонках в новом трейлере фильма «Формула-1» от Джозефа Косински
13 марта, 19:40Кино
Где смотреть Гран-при Австралии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
510 марта, 06:23
Льюис Хэмилтон поддержал актрису Милли Бобби Браун после хейта о «взрослой» внешности
65 марта, 17:55Кино
7 и 8 июня автодром «Игора Драйв» во второй раз станет ареной фестиваля «Мото Драйв»
26 февраля, 11:30Фото
26 и 27 июля пройдет GARAGE FEST Игора Драйв 2025
18 февраля, 09:46Фото
Третий сезон аниме про гонки «MF Призрак» выйдет в 2026 году
16 февраля, 20:35Кино
Экипаж Гадасина и Кожухова победил в первом этапе чемпионата России по ралли-рейдам 2025 года – баха «Россия – Северный Лес»
10 февраля, 11:40Фото
Роман Русинов: «На «Ле-Мане» времени схалявить вообще нет. Это самая-самая сложная гонка, какая только есть»
4 февраля, 20:47