Гидо ван дер Гарде: «Считаю, что Хэмилтон может 17-18 раз попасть на подиум в этом сезоне»

Ван дер Гарде рассказал об ожиданиях от сезона Хэмилтона.

Бывший пилот «Формулы-1» считает, что Льюис может добиться больших успехов в «Феррари », а также что выступления за одну команду с Шарлем Леклером могут пойти на пользу обоим гонщикам.

«Честно говоря, этот переход нравится мне все больше и больше. Это интересная история и мне крайне любопытно, как сложатся первые несколько гонок.

Просто Льюису не будет, ведь он знает, что Шарль Леклер очень хорош в квалификациях. Но, с другой стороны, Льюис не растерял своих умений. И хотя в квалификациях Хэмилтону, как я думаю, будет непросто, в гонках преимущество должно быть уже на его стороне. Ведь по гоночному темпу он остается одним из сильнейших гонщиков в «Ф-1».

Более того, я считаю, что Хэмилтон и Леклер могут многому друг у друга научиться. Шарль может научиться у Льюиса тому, как держать гоночный темп, как это делает Хэмилтон. Сам же Льюис может чему-то научиться у Леклера и стать быстрее в квалификациях.

Хотя, разумеется, во многом все это будет зависеть от того, будут ли гонщики чувствовать уверенность за рулем болида? Например, Хэмилтону нужна максимально стабильная задняя ось болида. Если он это получит, то сможет очень многое продемонстрировать на трассе.

Ожидания? Я считаю, что Хэмилтон может 17-18 раз попасть на подиум», – рассказал ван дер Гарде .

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