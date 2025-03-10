Гюнтер Штайнер: «Команды на 95-97 процентов переключатся на болиды-2026 к июню»

В «Ф-1» бросят развитие текущих машин в ближайшее время.

Бывший руководитель «Хааса » Гюнтер Штайнер сообщил о том, как коллективы «Формулы-1» будут распределять ресурсы перед переходом на новый технический регламент в 2026 году.

«На самом деле я говорил с некоторыми людьми из «Ф-1», которые занимаются этим сейчас, и думаю, что все переключатся на машину 2026 года в мае, ведь за ней будущее. Если развиваешь болид-2025 до мая, ты можешь привозить новые детали до середины года, поскольку их еще нужно изготовить, а это требует времени.

Вряд ли будет сильное развитие после мая или начала июня. Разве что из-за борьбы за титул. Если соперничество будет плотным, можно вкладываться в победу в чемпионате чуть дольше.

Все планируют, я бы сказал, на 95 или 97 процентов переключиться на развитие болидов-2026 к июню», – заявил Штайнер.

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