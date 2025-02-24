«Альпин» провела обкатку болида 2025 года

«Альпин» обкатала новый болид.

Французская команда провела съемочный день на трассе в Бахрейне – в рамках обкатки в «Альпин » впервые опробовали на трассе новый болид A525. В рамках съемочного дня команде разрешается проехать дистанцию, не превышающую 100 км.

Опробовать болид успели оба основных пилота команды – Пьер Гасли и Джек Дуэн .

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