«Альпин» провела обкатку болида 2025 года
«Альпин» обкатала новый болид.
Французская команда провела съемочный день на трассе в Бахрейне – в рамках обкатки в «Альпин» впервые опробовали на трассе новый болид A525. В рамках съемочного дня команде разрешается проехать дистанцию, не превышающую 100 км.
Опробовать болид успели оба основных пилота команды – Пьер Гасли и Джек Дуэн.
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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Autosport
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