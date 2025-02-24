Валттери Боттас: «С Расселлом можем посмеяться над аварией в Имоле-2021, все хорошо»

Боттас и Расселл со смехом вспоминают скандальное столкновение.

Резервный пилот «Мерседеса» Валттери Боттас сообщил о хороших отношениях с Джорджем Расселлом , несмотря на напряженные моменты в прошлом.

На Гран-при Эмилии-Романьи-2021 Расселл, выступавший за «Уильямс », врезался в Боттаса, назвал соперника «придурком» и постучал ему по шлему. Позже Джордж извинился перед Валттери. В 2022-м британец заменил финна в составе «Мерседеса».

«Мы можем [работать вместе]. Мы можем посмеяться над нашей аварией в Имоле, так что все в порядке. Все хорошо», – заявил Боттас.

«Конечно, несколько лет назад считалось, что у нас не очень хорошие отношения, но мы оба профессионалы, и наши отношения развились. У нас часто совместные перелеты, мы видимся в отелях или в тренажерном зале», – прокомментировал ситуацию Расселл.

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