Валттери Боттас: «С Расселлом можем посмеяться над аварией в Имоле-2021, все хорошо»
Резервный пилот «Мерседеса» Валттери Боттас сообщил о хороших отношениях с Джорджем Расселлом, несмотря на напряженные моменты в прошлом.
На Гран-при Эмилии-Романьи-2021 Расселл, выступавший за «Уильямс», врезался в Боттаса, назвал соперника «придурком» и постучал ему по шлему. Позже Джордж извинился перед Валттери. В 2022-м британец заменил финна в составе «Мерседеса».
«Мы можем [работать вместе]. Мы можем посмеяться над нашей аварией в Имоле, так что все в порядке. Все хорошо», – заявил Боттас.
«Конечно, несколько лет назад считалось, что у нас не очень хорошие отношения, но мы оба профессионалы, и наши отношения развились. У нас часто совместные перелеты, мы видимся в отелях или в тренажерном зале», – прокомментировал ситуацию Расселл.
Юниор «Мерседеса» вынес Боттаса при обгоне. Пошел на разборки, увидел средний палец – и настучал по шлему в ответ
Джордж Расселл об аварии: «Спросил Боттаса, хотел ли он нас угробить. С другим пилотом он не поступил бы так»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий