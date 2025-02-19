«Ред Булл» показал ливрею-2025

«Ред Булл » продемонстрировала расцветку на новый сезон «Формулы-1».

Болид для Макса Ферстаппена и Лиама Лоусона получил индекс RB21.

За ходом шоу F1 75 можно следить на странице нашего онлайна.

Впервые в истории: всеобщая презентация команд «Ф-1»! Онлайн

Фото: соцсети команды «Ред Булл»