«Уильямс» представил расцветку болида-2025

«Уильямс » показал, как будет выглядеть основная ливрея на сезон-2025.

Ранее команда Карлоса Сайнса и Алекса Албона провела обкатку новой машины FW47 в особой расцветке.

За ходом шоу F1 75 можно следить на странице нашего онлайна.

Впервые в истории: всеобщая презентация команд «Ф-1»! Онлайн

Фото: соцсети команды «Уильямс»