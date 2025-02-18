Общая презентация ливрей «Ф-1» на сезон-2025. Начало шоу F1 75 – в 23:00
Во вторник, 18 февраля, состоится первая в истории совместная презентация всех ливрей «Формулы-1».
Команды представят расцветки болидов на сезон-2025 в рамках шоу F1 75 на лондонской O2 Арене. Начало – в 23:00 по московскому времени.
Спортс’’ будет вести онлайн мероприятия.
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Опубликовал: Михаил Ширяев
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