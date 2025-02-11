Мартин Брандл: «Сезон-2025 должен стать одним из величайших в истории «Ф-1»

Брандл оценил расклады перед новым сезоном «Ф-1».

Комментатор и бывший пилот «Формулы-1» Мартин Брандл сообщил, что думает о борьбе в чемпионате в этом году.

«Правила совсем устоялись, так что мы не ожидаем, что какая-то одна команда внезапно вырвется вперед, поскольку все вышли на пик по развитию, и это последний год регламента.

В «Феррари » высокой уровень уверенности в себе. В данный момент есть ощущение, что «Феррари» могла развить машину чуточку больше, чем, скажем, «Макларен» и остальные. Мы знаем, что «Макларен» также уверен в своих данных, в новой машине.

Сезон должен стать одним из величайших в истории «Формулы-1», борьба должна быть очень плотной. Какой бы гонщик не выиграл, он выиграет прекрасный чемпионат.

Но, пожалуй, до субботы в Мельбурне мы толком не будем знать темп, понимать, кто справился. И важно, кто сможет оставаться быстрым на протяжении 30, 40, 50 кругов Гран-при. Подождем и посмотрим. На мой взгляд, пока очень смело кого-либо сбрасывать со счетов или записывать в чемпионы.

Однако есть особая ситуация в «Макларене» – пилоты могут отнимать очки друг к друга. То же может вполне случиться в «Феррари». Макс [Ферстаппен] и «Ред Булл » – там явный лидер. Антонелли и «Мерседес » – ему предстоит многому научиться, и в «Мерседесе», возможно, будет явный лидер в лице Джорджа Расселла.

Полагаю, это сыграет [Ферстаппену и Расселлу] на руку в зачете гонщиков, Кубок конструкторов – другая история. Пожалуй, это наибольший вызов для «Макларена », но, если Хэмилтон и Леклер будут близки, то начнут отнимать очки друг у друга, что осложнит борьбу за личный титул», – отметил Брандл.

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