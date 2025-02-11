Ален Прост: «Ферстаппен превзойдет меня по титулам»

Прост убежден, что Ферстаппен заработает пятый титул.

Четырехкратный чемпион «Формулы-1» Ален Прост поделился мыслями о том, что пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен с ним сравнялся.

«Что ж, нормально, когда появляется такой гонщик, очень быстрый, который с первых же кругов на трассе показывает, что в нем есть нечто особенное. Великий чемпион – он показал, что является лучшим, и делить завоевание четырех титулов с таким пилотом – вообще не проблема для меня.

На самом деле я уверен, что он способен меня превзойти и, безусловно, сделает это в ближайшие годы», – заявил Прост.

Француз высказался о том, что Ферстаппена сравнивают с трехкратным чемпионом Ники Лаудой , с которым Прост работал в «Макларене »:

«Хочу прояснить: мне не нравится сравнивать вчерашних гонщиков с сегодняшними.

Макс похож на Ники в плане прямолинейности, в этом нет сомнений. Когда ты что-то спрашивал у Лауды, ответ всегда был честным. Ферстаппен выделяется, он производит впечатление тем, что говорит. В остальном не могу судить».

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