«Феррари» покажет новый болид 18 февраля

В «Феррари» скорректировали дату презентации нового болида.

Изначально сообщалось, что «Феррари » покажет изображения машины 2025 года 19 февраля – когда будет проводить его обкатку на трассе во Фьорано.

Теперь же стало известно, что изображения болида SF-25 будут опубликованы 18 февраля – в тот же день, когда в Лондоне пройдет официальная презентация всех новых ливрей команд «Ф-1» на сезон-2025.

График презентаций болидов и ливрей на сезон-2025 «Ф-1»