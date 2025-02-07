«Феррари» покажет новый болид 18 февраля
В «Феррари» скорректировали дату презентации нового болида.
Изначально сообщалось, что «Феррари» покажет изображения машины 2025 года 19 февраля – когда будет проводить его обкатку на трассе во Фьорано.
Теперь же стало известно, что изображения болида SF-25 будут опубликованы 18 февраля – в тот же день, когда в Лондоне пройдет официальная презентация всех новых ливрей команд «Ф-1» на сезон-2025.
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
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