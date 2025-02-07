Расселл проведет за «Мерседес» шинные тесты с «Пирелли», Антонелли сядет за руль во время обкатки болида-2025

В «Мерседесе» определились с программой на ближайшие тесты.

«Мерседес » примет участие в тестах шин «Пирелли » 2026 года, которые итальянская компания проводит в течение этого года. Тесты пройдут 13-14 февраля в Хересе. «Мерседес» и «Макларен» проведут по одному дню, в то время как «Альпин» отработает оба тестовых дня.

В «Мерседесе» решили целиком отдать работу на шинных тестах Джорджу Расселлу . Новичок «Ф-1» Андреа Кими Антонелли вернется за руль только во время обкатки болида 2025 года – которая пройдет 25 февраля в Бахрейне. В этот день опробовать новую машину смогут и Антонелли, и Расселл.

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