Расселл проведет за «Мерседес» шинные тесты с «Пирелли», Антонелли сядет за руль во время обкатки болида-2025
В «Мерседесе» определились с программой на ближайшие тесты.
«Мерседес» примет участие в тестах шин «Пирелли» 2026 года, которые итальянская компания проводит в течение этого года. Тесты пройдут 13-14 февраля в Хересе. «Мерседес» и «Макларен» проведут по одному дню, в то время как «Альпин» отработает оба тестовых дня.
В «Мерседесе» решили целиком отдать работу на шинных тестах Джорджу Расселлу. Новичок «Ф-1» Андреа Кими Антонелли вернется за руль только во время обкатки болида 2025 года – которая пройдет 25 февраля в Бахрейне. В этот день опробовать новую машину смогут и Антонелли, и Расселл.
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Autoracer.it
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