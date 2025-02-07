Андреа Кими Антонелли: «Разговоры о том, что я пришел на замену Хэмилтону, кажутся не совсем корректными. Я просто новый пилот «Мерседеса»

Антонелли не видит смысла в сравнениях с Хэмилтоном.

Пилот «Мерседеса» рассказал, что постарается хорошо провести свой дебютный сезон в «Формуле-1». При этом итальянец отметил, что не собирается отвлекаться на возможные мысли о том, что кто-то будет смотреть на него через призму статуса сменщика Льюиса Хэмилтона .

«Будет непросто, ведь меня ждет мой первый сезон в «Формуле-1», а гоняться я буду против 19 лучших в мире гонщиков.

Мир автоспорта, и «Формулы-1» в особенности, порой может быть очень жестоким, но я постараюсь сохранять концентрацию и сосредоточиться на себе, стараясь день за днем, неделю за неделей двигаться вперед и прибавлять.

Разумеется, я буду настроен на победы, и сейчас меня окружают хорошие люди, которые помогут мне не обращать внимания на внешние отвлекающие факторы и сосредоточиться на текущем моменте.

Я чувствую себя просто новым гонщиком «Мерседеса», а разговоры о том, что я пришел на замену Льюису Хэмилтону, мне кажутся не совсем корректными. Ведь Льюис – это фигура огромных масштабов, он столь многого добился. Я же просто новый пилот «Мерседеса ». Но да, я хочу проложить свой собственный путь, добиться хороших результатов, добиться успеха», – рассказал Антонелли .

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