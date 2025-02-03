Карун Чандок: «Будет ли Хэмилтон таким же быстрым в квалификациях, как Леклер? Наверное, нет. Способен ли Льюис на 8-й титул? Да»

Чандок оценил шансы Хэмилтона на рекордный восьмой титул.

Комментатор Sky Sports и бывший пилот «Формулы-1» Карун Чандок заявил, что Шарль Леклер должен превзойти нового напарника по «Феррари» Льюиса Хэмилтона в квалификациях, однако допустил, что британец окажется чемпионом.

«Команда в борьбе, и Льюис, думаю, привнесет новую энергию. Та же у него квалификационная скорость, что и прежде? Нет. Будет ли он таким же быстрым в квалификациях, как Шарль Леклер ? Наверное, нет. Способен ли до сих пор Льюис завоевать восьмой титул, если машина позволит? Да.

Если выбирать главный момент [2024] года, для меня это Гран-при Великобритании . Помню, в середине гонки я посмотрел на времена и сказал: «Без понятия, кто выиграет. Пять гонщиков могут победить». Последний отрезок Льюиса – это было волшебство. У Льюиса, Макса [Ферстаппена], Фернандо [Алонсо] есть эта способность творить магию, выдавать такие выступления.

По воскресеньям волшебство все еще есть. Так что да, он по-прежнему в борьбе», – поделился рассуждениями Чандок.

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