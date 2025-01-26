Изак Аджар: «Единственная реальная цель, которую можно перед собой поставить – победить напарника»

Аджар рассказал о целях на дебютный сезон в «Формуле-1».

Новичок «Рейсинг Буллз » отметил, что с небольшой опаской ждет начала своего первого чемпионата в «Ф-1», а также что его единственной целью, которую он может перед собой поставить, будет победа над напарником Юки Цунодой .

«Я знаю, что мой опыт управления болидами «Формулы-1» весьма ограничен. И уровень участников в пелотоне очень высок. Но в конечном счете я себя знаю. Я знаю, что, оказавшись за рулем болида в первую очередь буду стремиться победить Юки Цуноду.

Это единственная реальная цель, которую можно перед собой поставить – победить напарника. Особенно в гоночной серии, где все болиды участников не равны по своим возможностям. Так что это единственная конкретная цель, которую я могу перед собой поставить.

Приход в мир «Формулы-1» может немного пугать, но я буду сохранять в себе желание добиться успеха, победить, а также стараться контролировать свои эмоции.

Я знаю, в какой команде нахожусь. И знаю, что они не очень любят, когда вы часто пользуетесь кнопкой включения радиосвязи. Тот факт, что я с трудом представляю себе все это говорит о том, насколько это будет особенный опыт. И да, если честно, мне немного страшно», – рассказал Аджар.

В «Ф-1» громкий новичок на очереди к Ферстаппену: фанат Хэмилтона и мата по радио