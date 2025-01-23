«Формула-1» договорилась о сотрудничестве с Гордоном Рамзи

Гордон Рамзи будет работать с «Формулой-1».

Руководство чемпионата смогло договориться известным шеф-поваром о сотрудничестве. В рамках данного сотрудничества Рамзи будет поставлять еду в пит-боксы и зоны хоспиталити по ходу сезона-2025.

Начиная с 2022 года «Формула-1 » регулярно использует пит-боксы на гонках для организации дополнительных мест в зонах хоспиталити – готовых заплатить за просмотр Гран-при, находясь на въезде или выезде с пит-лейн.

В сезоне-2025 в эти пит-боксы будут доставляться блюда, созданные Гордоном Рамзи, который является известным поклонником «Формулы-1», и его командой шеф-поваров.

В этом году соглашение с Рамзи рассчитано на 10 Гран-при – в Майами , Монако, Монреале, Сильверстоуне, Монце, Остине, Мехико, Лас-Вегасе, Лусаиле и Яс-Марине.

Хэмилтон проехал первые тесты за «Феррари», его фоткала мама! Онлайн дебюта в Скудерии