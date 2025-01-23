«Формула-1» договорилась о сотрудничестве с Гордоном Рамзи
Руководство чемпионата смогло договориться известным шеф-поваром о сотрудничестве. В рамках данного сотрудничества Рамзи будет поставлять еду в пит-боксы и зоны хоспиталити по ходу сезона-2025.
Начиная с 2022 года «Формула-1» регулярно использует пит-боксы на гонках для организации дополнительных мест в зонах хоспиталити – готовых заплатить за просмотр Гран-при, находясь на въезде или выезде с пит-лейн.
В сезоне-2025 в эти пит-боксы будут доставляться блюда, созданные Гордоном Рамзи, который является известным поклонником «Формулы-1», и его командой шеф-поваров.
В этом году соглашение с Рамзи рассчитано на 10 Гран-при – в Майами, Монако, Монреале, Сильверстоуне, Монце, Остине, Мехико, Лас-Вегасе, Лусаиле и Яс-Марине.
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