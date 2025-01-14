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Шарль Леклер: «Вассер эмоционально устойчив в любой ситуации, для руководителя «Феррари» это важное качество»

Леклер отметил важное качество Вассера как босса «Феррари».

Пилот Скудерии считает, что умение француза сохранять спокойствие и анализировать ситуацию вне зависимости от обстоятельств очень сильно помогает работе команды.

«В чем Фред чрезвычайно хорош – так это в умении в любой ситуации сделать шаг назад и взглянуть на общую картину. Ведь это очень непросто, поскольку это спорт, нас всех сильно волнует то, что мы делаем, то что мы хотим делать, на нас сильно влияет то, когда дела идут хорошо или плохо.

В то время как Фред эмоционально очень устойчив, и в такой команде как «Феррари» это здорово помогает, ведь в этой команде обычно все происходит ровно наоборот, в ней кипят эмоции. Будь то положительные эмоции или отрицательные.

Фред же из тех людей, кому удается в подобной ситуации – будь команда в очень плохом или очень хорошем психологическом состоянии, – прямо по ходу уик-энда сделать шаг назад и спокойно оценить ситуацию.

Через 20 минут после финиша гонки, когда мы собираемся на итоговый брифинг, он уже успевает все проанализировать, отбросив эмоции. Для руководителя «Феррари» это чрезвычайно важное качество», – рассказал Леклер.

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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
logoФредерик Вассер
logoФормула-1
logoФеррари
logoШарль Леклер
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