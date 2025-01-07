«Феррари» поменяет оттенок красного и представит «смелую» расцветку болида-2025 (AutoRacer)

Дизайнеры «Феррари» выбрали новый оттенок для болида «Ф-1».

Скудерия покажет машину на сезон-2025 19 февраля и собирается сразу же опробовать ее на трассе. По информации AutoRacer, на общем шоу, которое состоится днем ранее, 18 февраля в Лондоне, «Феррари» (как, вероятно, и другие команды) продемонстрирует не актуальный болид, а лишь ливрею.

Как ожидает итальянское издание, непокрашенного карбона на машинах 2025 года должно стать меньше, поскольку команды решают проблемы с лишней массой.

«Феррари» подготовила новый, более насыщенный оттенок красного, который будет отличаться от тона двух предыдущих гоночных автомобилей. Впрочем, цвет будет не таким радикальным, как амарантовый, который коллектив использовал на Гран-при Тосканы-2020 – в своей 1000-й гонке в «Ф-1». Журналисты также сообщили о «смелой» расцветке на сезон-2025.

«Феррари» показала особую ливрею для 1000-го Гран-при в своей истории