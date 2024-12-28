Фердинанд Габсбург: «Без Норриса я бы не стал победителем «Ле-Мана», чемпионом WEC. Нужно было, чтобы Ландо меня уничтожил»

Экс-напарник поблагодарил Норриса за болезненный урок в младшей «формуле».

Австрийский гонщик Фердинанд Габсбург сообщил, что без «уничтожения» со стороны Ландо Норриса не стал бы профессионалом.

В 2017 году пилоты вместе выступали за «Карлин » в Европейском чемпионате «Формулы-3». Будущий гонщик «Макларена » стал чемпионом в свой первый полноценный сезон, Габсбург финишировал седьмым, более чем вдвое уступив по очкам. Годом ранее Ландо присоединился к Фердинанду на последнем этапе сезона.

В 2021-м Габсбург выиграл «24 часа Ле-Мана» в классе LMP2 вместе с Робином Фряйнсом и Шарлем Милези, а также завоевал титул в WEC .

«Нужны тяжелейшие соперники, чтобы стать хоть в какой-то степени сильным. Мне был необходим Ландо Норрис в качестве напарника на два года, чтобы стать настоящим гонщиком.

Не считаю, что без Ландо я бы стал победителем «Ле-Мана» или чемпионом WEC. Я бы не стал профессиональным пилотом. Этого бы не было.

Нужно было, чтобы Ландо меня уничтожил, заставил меня сомневаться в собственных физических способностях и действительно погрузиться в тесты. Когда я проводил тесты, то ломал голову, ведь меня опережали на две секунды под дождем. Это просто больно. Это было больно, и это было необходимо», – сказал Габсбург в подкасте Tomorrow’s Motorsport.

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