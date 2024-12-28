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  • Джордж Расселл о лучшем выступлении в 2024-м: «В Бельгии была настоящая борьба с Хэмилтоном, всегда буду гордиться гонкой»
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Джордж Расселл о лучшем выступлении в 2024-м: «В Бельгии была настоящая борьба с Хэмилтоном, всегда буду гордиться гонкой»

Расселл назвал лучшей в сезоне гонку, по итогам которой был дисквалифицирован.

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл считает выступление на Гран-при Бельгии сильнейшим для себя в 2024 году.

Британец пересек финишную черту первым, но затем был дисквалифицирован из-за недовеса болида.

«Спа – безусловно, лучшее выступление, без сомнений. Ведь в Вегасе, пожалуй, первые 12 кругов стали лучшими 12 кругами, которые я когда-либо проводил в гонке «Ф-1», но потом фактически надо было просто доехать до финиша и не допустить гранулирования покрышек.

Но в Бельгии была настоящая борьба. Стратегия была рискованной. Я знал, что не мог допустить ни единой ошибки, особенно когда все стало так плотно на последних двух-трех кругах. Льюис [Хэмилтон] был в зоне DRS, мне приходилось идеально проезжать первый поворот, так как прямая перед пятым поворотом такая длинная, что он просто пролетит мимо на свежих шинах, если будешь действовать слишком консервативно. Я не мог заблокировать колеса или допустить ошибку, надо было точно понимать, насколько сильно нужно атаковать.

Я всегда буду гордиться этим выступлением», – заявил Джордж.

Расселл провел лучшую гонку и героически отбился от Хэмилтона – но лишился победы из-за дисквала

У Расселла отняли победу «Ф-1» за 1,5 кг недовеса – это ж где «Мерс» так просчитался?!

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Autosport
logoМерседес
logoЛьюис Хэмилтон
logoГран-при Лас-Вегаса
logoДжордж Расселл
Гран-при Бельгии
logoФормула-1
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