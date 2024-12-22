Алекс Албон: «Колапинто – фантастический гонщик, мы еще увидим его в «Ф-1». Не стал бы сильно винить Франко за аварии»

Албон признал, что скорость Колапинто в «Уильямсе» стала неожиданностью.

Пилот «Уильямса » Алекс Албон высоко оценил выступления Франко Колапинто во второй половине сезона-2024.

По мнению Алекса, аварии не затмили успехи аргентинца.

«Надеюсь, нет. Не считаю, что это было бы заслуженно.

Полагаю, это связано с эффективностью машины, а она стала трудной в управлении к концу сезона. Она была трудной для меня. У меня не вышло фантастического завершения года, и я не всегда виню себя. Так что, думаю, команда понимает, насколько он хорош.

На мой взгляд, момент [для прихода в «Формулу-1»] оказался идеальным – тогда болид был наиболее конкурентоспособным и, вероятно, более простым в управлении, чем сейчас, трассы тоже были приятными.

Справедливости ради, он очень здорово выступил в Баку и Сингапуре , а на этих автодромах гоняться нелегко. А затем мы просто откатились назад – это «Ф-1». Сначала можно было пробиться во второй сегмент со средним кругом, а позже приходилось выдавать отличный круг для этого. И такие вещи немного искажают картину.

Когда борьба столь плотная, легко переборщить, и у тебя нет задела, чтобы быть медленным или допустить ошибку. Мы оба прошли через череду тяжелых гонок, и я не стал бы сильно его винить. Особенно это касается Бразилии – первое выступление под дождем, непросто выступать на трудной трассе. И, конечно, в Вегасе было тяжело.

Он фантастический гонщик. Мне кажется, он доказал свою ценность в «Формуле-1». Безусловно, когда он присоединился, я недооценил, насколько быстрым он окажется. И, считаю, мы в какой-то момент еще увидим его в «Формуле-1», – отметил Албон.

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