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Карлос Сайнс: «В начале года подвергся серьезному испытанию, мне было очень некомфортно»

Сайнс рассказал о реакции на новость об уходе из «Феррари».

Испанец еще до начала сезона узнал, что чемпионат 2024 года станет для него последним в составе Скудерии – и что его место займет Льюис Хэмилтон.

По признанию Карлоса, новости стали для него серьезным ударом, однако в итоге, по прошествии времени, он понял то, что пережитое сделало его только сильнее.

В следующем сезоне Сайнс будет выступать за «Уильямс» – Карлос подписал с командой двухлетний контракт.

«Думаю, в начале года я подвергся самому серьезному испытанию, чем когда-либо, ведь жизнь поставила меня в ситуацию, в которой мне было очень некомфортно.

Мне сообщили, что я не продолжу выступления за команду в следующем сезоне, хотя зимой я на 99 процентов был уверен в обратном – что точно останусь в команде. Это стало настоящим шоком и крушением моих надежд, и мне, очевидно, в тот момент было не очень комфортно.

Я продолжал тренироваться, продолжал готовиться к сезону, нацеливался на победы в гонках, на борьбу за титул, если мне представится такая возможность. Я начал сезон, будучи полон сил, но вполне понятно, что ситуация была для меня не вполне комфортной.

Я помню, что попадание на подиум в Австралии стало очень эмоциональным моментом, ведь там был мой отец, моя девушка, моя девушка, вообще все близкие мне люди. И конечно я много думал о своей матери.

Все они видели, как зимой я страдал. Хотя, когда я говорю «страдал» – я не имею в виду то, что сидел и плакал, закрывшись от всех. Но да, мне было больно.

Мне было больно от того, что я никак не ожидал такого развития событий. Я был просто не готов услышать такие новости. Некоторое время я был в шоке. Помню, что после Гран-при Австралии думал, как мне повезло, что вокруг меня есть такие люди, которые поддерживают меня, дают мне силы для того, чтобы я мог все это преодолеть.

И сейчас, когда я оглядываюсь назад, я почти что счастлив и горд тем, что это вообще случилось, ведь это сделало меня лучше и как гонщика, и как спортсмена в целом», – рассказал Сайнс.

Отец и сын Сайнсы провели прощальные заезды за рулем «Феррари» во Фьорано

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
logoФормула-1
logoФеррари
logoКарлос Сайнс
logoУильямс
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