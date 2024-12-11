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Фредерик Вассер ответил Бинотто: «Не уверен, что Хэмилтон бы согласился перейти в «Заубер»

Вассер отметил Бинотто на заявление о Хэмилтоне.

Руководитель «Заубера» Маттиа Бинотто, который в прошлом был боссом «Феррари», в одном из недавних интервью итальянской прессе заявил, что на месте «Феррари» не стал бы приглашать в команду Хэмилтона:

«Я бы не взял его в команду. Но да, сам Хэмилтон сделал хороший выбор, решившись на такой переход, я согласен с его решением. У «Феррари» были виды на других гонщиков. И если главным талантом в команде считается Шарль Леклер, то мне кажется, что именно его нужно стараться вести к конечной цели (выиграть чемпионат)».

В свою очередь нынешний руководитель «Феррари» Фредерик Вассер, ранее работавший в «Заубере», посоветовал Бинотто и другим руководителем сосредоточиться на своих командах:

«Не уверен, что Льюис Хэмилтон согласился бы перейти в «Заубер» (смеется). Но вообще я очень рад, что столь у многих людей есть свободное время для того, чтобы комментировать сделанный нами выбор. Лично я сосредоточен на своей работе в «Феррари». Скажем так, когда я был в «Заубере», то не рассуждал о «Феррари».

Хэмилтон был в непростой ситуации, его длительное сотрудничество с «Мерседесом» подходило к концу, присутствовало и некоторое разочарование. Так что он сразу знал, что его ждет сложный сезон».

Финал «Ф-1» в эмоциях: эйфория «Макларена», слезы «Мерседеса по Хэмилтону, прощания повсюду

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: motorsportweek
logoЛьюис Хэмилтон
logoМерседес
logoФеррари
logoФормула-1
logoЗаубер
logoМаттиа Бинотто
logoФредерик Вассер
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