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«Кадиллак» и «Феррари» подписали многолетний контракт на поставку моторов и коробок передач

Новая команда «Формулы-1» «Кадиллак» с 2026 года будет получать силовые установки и коробки передач от «Феррари».

Стороны подписали многолетний контракт.

Предполагается, что с 2028 года «Кадиллак» начнет использовать двигатели «Дженерал Моторс».

Руководителем «Кадиллака» в «Ф-1» назначен экс-спортивный директор «Маруси» Лоудон

Мегакастинг гонщиков для «Кадиллака» – настоящая загадка: возьмут ветерана, новичка или звезду из США?

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт «Феррари»
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Кадиллак
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