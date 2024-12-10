«Кадиллак» и «Феррари» подписали многолетний контракт на поставку моторов и коробок передач

Новая команда «Формулы-1» «Кадиллак» с 2026 года будет получать силовые установки и коробки передач от «Феррари ».

Стороны подписали многолетний контракт.

Предполагается, что с 2028 года «Кадиллак» начнет использовать двигатели «Дженерал Моторс».

Руководителем «Кадиллака» в «Ф-1» назначен экс-спортивный директор «Маруси» Лоудон

Мегакастинг гонщиков для «Кадиллака» – настоящая загадка: возьмут ветерана, новичка или звезду из США?