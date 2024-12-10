«Кадиллак» и «Феррари» подписали многолетний контракт на поставку моторов и коробок передач
Новая команда «Формулы-1» «Кадиллак» с 2026 года будет получать силовые установки и коробки передач от «Феррари».
Стороны подписали многолетний контракт.
Предполагается, что с 2028 года «Кадиллак» начнет использовать двигатели «Дженерал Моторс».
Руководителем «Кадиллака» в «Ф-1» назначен экс-спортивный директор «Маруси» Лоудон
Мегакастинг гонщиков для «Кадиллака» – настоящая загадка: возьмут ветерана, новичка или звезду из США?
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт «Феррари»
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