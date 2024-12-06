Руководителем «Кадиллака» в «Ф-1» назначен экс-спортивный директор «Маруси» Лоудон
Компания «Дженерал Моторс» объявила, что руководителем команды «Кадиллак» в «Формуле-1» будет Грэм Лоудон.
11-й коллектив появится в чемпионате в 2026 году.
59-летний британский специалист известен как бывший спортивный директор команды «Маруся» / «Манор» в «Ф-1», а также экс-руководитель «Манора» в чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC). Лоудон также был одним из менеджеров пилота «Заубера» Чжоу Гуаньюя.
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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт «Формулы-1»
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