Руководителем «Кадиллака» в «Ф-1» назначен экс-спортивный директор «Маруси» Лоудон

Компания «Дженерал Моторс» объявила, что руководителем команды «Кадиллак» в «Формуле-1» будет Грэм Лоудон.

11-й коллектив появится в чемпионате в 2026 году.

59-летний британский специалист известен как бывший спортивный директор команды «Маруся » / «Манор » в «Ф-1», а также экс-руководитель «Манора» в чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC ). Лоудон также был одним из менеджеров пилота «Заубера » Чжоу Гуаньюя .

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