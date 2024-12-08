Чемпионское фото «Макларена» после Гран-при Абу-Даби
«Макларен» выложил фотографию пилотов Ландо Норриса и Оскара Пиастри и боссов Зака Брауна и Андреа Стеллы с сотрудниками коллектива и болидами после Гран-при Абу-Даби.
Норрис одержал победу в гонке, а «Макларен» завоевал первый с 1998 года Кубок конструкторов.
«Командное фото: чемпионское издание», – гласит подпись.
Бренд Ландо LN4 также поделился фото, написав:
«Чемпионы мира. Вот что это значит».
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Опубликовал: Михаил Ширяев
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