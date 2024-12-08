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Чемпионское фото «Макларена» после Гран-при Абу-Даби

«Макларен» выложил фотографию пилотов Ландо Норриса и Оскара Пиастри и боссов Зака Брауна и Андреа Стеллы с сотрудниками коллектива и болидами после Гран-при Абу-Даби.

Норрис одержал победу в гонке, а «Макларен» завоевал первый с 1998 года Кубок конструкторов.

«Командное фото: чемпионское издание», – гласит подпись.

Бренд Ландо LN4 также поделился фото, написав:

«Чемпионы мира. Вот что это значит».

«Макларен» – лучшая команда «Формулы-1», 26 лет спустя! Вот весь путь со времен Хаккинена

Норрис вырвал для «Макларена» победу в чемпионате в упорной борьбе с «Феррари»

Фото: соцсети команды «Макларен»; соцсети LN4

Опубликовал: Михаил Ширяев
logoЛандо Норрис
logoЗак Браун
logoАндреа Стелла
logoГран-при Абу-Даби
logoМакларен
logoФормула-1
logoОскар Пиастри
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